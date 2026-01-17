نقل جثامين خمسة أشقاء ضحايا تسرب الغاز ببنها إلى المشرحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:30 صباحاً - أمرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية بنقل جثامين خمسة أشقاء لقوا مصرعهم داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، تمهيدًا لبدء أعمال الطب الشرعي لبيان السبب الدقيق للوفاة واستخراج تصاريح الدفن.

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بثلاث سيارات إسعاف لنقل الجثامين، عقب تلقي بلاغ يفيد بوقوع حادث مأساوي داخل أحد المنازل، حيث تبين أن الأشقاء الخمسة لقوا حتفهم نتيجة انفجار سخان مياه وحدوث تسرب غاز أدى إلى اختناقهم.

وكشف جيران الأسرة أن إحدى الفتيات كانت تستحم داخل الحمام وقت الحادث، بينما كان باقي أشقائها نائمين، قبل أن ينفجر السخان ويتسرب الغاز داخل المنزل، ما أسفر عن وفاة الطفلة في الحال، ثم اختناق الأشقاء الأربعة الآخرين لاحقًا.

وأضاف الأهالي أن الأشقاء كانوا يقيمون بمفردهم داخل المسكن، نظرًا لعمل والديهم خارج البلاد، وأن خالتهم هي من اكتشفت الواقعة وأبلغت الجهات المختصة، قبل أن تصاب هي الأخرى بحالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الأولية وسماع أقوال عدد من شهود العيان، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان أسباب الوفاة وظروف الحادث.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة عن وفاة الضحايا الخمسة نتيجة استنشاق الغاز المتسرب.

وجاءت أسماء الضحايا: إبراهيم (15 عامًا)، خديجة (14 عامًا)، رقية (13 عامًا)، مريم (12 عامًا)، وجنة (8 أعوام).

ولا تزال الأجهزة الأمنية تواصل فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على أهالي القرية عقب الحادث المأساوي.