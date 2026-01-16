الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق المعدن الأصفر في مصر اليوم السبت 17 يناير 2026 حالة من الترقب والاهتمام، إذ تواصل أسعار الذهب تذبذبها متأثرة بالتغيرات العالمية وحركة التداول المحلية خلال الفترة الأخيرة. يأتي ذلك مع استمرار حالة التوتر في أسواق المال العالمية، خاصةً بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة أثرت بشكل واضح في تداولات المعدن النفيس.

الذهب يواصل الصعود في مصر اليوم السبت 17 يناير 2026

بدأت تعاملات اليوم على ارتفاع نسبي في أسعار الذهب بكافة أعيرته، وسط إقبال ملحوظ من بعض المستثمرين الراغبين في اقتناص فرص التحوط من تقلبات الأسواق الدولية. وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً بين المصريين، مستوى جديداً من الأسعار، في ضوء تحركات الأسعار العالمية وسعر الصرف المحلي أمام الدولار الأمريكي.

وفي ذات السياق، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليسجل قيمة أعلى مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ما انعكس على أسعار باقي الأعيرة مثل عيار 18 وعيار 14، والتي تهم شريحة مهمة من المواطنين. وأشار أصحاب محال الصاغة إلى تزايد الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، مع حرص فئة من الأشخاص على الادخار بالذهب لتقليل أثر التضخم وفقدان العملة قيمتها الشرائية.

أما عن سعر الجنيه الذهب، فقد سجل رقماً جديداً وسط حالة من الحذر تسيطر على شريحة المستثمرين الأفراد، الذين يتابعون بحذر التطورات الجارية في الأسواق المالية العالمية خوفاً من موجات مفاجئة من صعود أو هبوط الأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل منها سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية، وحركة الدولار داخل السوق المصرفية المصرية، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية المتغيرة.

وفي تصريحات خاصة أدلى بها بعض خبراء الاقتصاد، أفادوا بأن التوقعات تشير إلى استمرار موجة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار على صعيد الأسواق العالمية، خاصة مع انتظار المستثمرين لأي بيانات اقتصادية قد تصدر عن البنوك المركزية الكبرى. كما أرجع محللون ماليون جزءاً من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى اتجاه المواطنين نحو شراء الذهب كملاذ آمن وسط المخاوف من التضخم العالمي.

وفي ضوء هذه التطورات، ينصح المتخصصون الأفراد الراغبين في الاستثمار أو شراء الذهب بمتابعة الأسعار بشكل مستمر والاستفادة من الفترات التي تشهد تراجعاً نسبياً في الأسعار لاتخاذ القرار الأمثل وتجنب التسرع. ومن المتوقع أن تظل السوق المحلية في حالة ترقب وتحفظ خلال الأيام القادمة إلى حين اتضاح الصورة كاملة على صعيد البورصات العالمية وأسعار العملة والاجراءات الحكومية الخاصة بسوق الذهب في مصر.

