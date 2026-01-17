مراسل القاهرة الإخبارية: واشنطن ترى الأجواء مهيأة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:30 صباحاً - قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأمريكية واشنطن، إن الأجواء السياسية داخل الإدارة الأمريكية تشير إلى تسارع واضح نحو الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، لافتًا إلى أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى ضغوط مارستها الإدارة الأمريكية منذ نهاية العام الماضي، وتحديدًا في ديسمبر، للدفع قدمًا نحو تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات أكثر شمولًا على الأرض.

تقدم تثبيت وقف إطلاق النار

وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء ، أن الولايات المتحدة ترى أن هناك تقدمًا تحقق بالفعل فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما تعتبره واشنطن أساسًا ضروريًا للانطلاق إلى المرحلة الثانية بكل تفاصيلها، موضحًا أن هذه المرحلة تتضمن جملة من المسارات السياسية والأمنية، من بينها طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تشكيل ما أسماه «مجلس السلام العالمي»، والذي من المقرر أن يترأسه بنفسه، ويضم في عضويته نحو 15 قائدًا وزعيمًا من دول عربية وأوروبية، في إطار محاولة دولية لإدارة المرحلة المقبلة وضمان استدامة التهدئة.

تشكيل مجلس رئاسي فلسطيني

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن من بين الملفات المطروحة بقوة أيضًا مسألة تشكيل مجلس رئاسي فلسطيني أو مجلس تكنوقراط فلسطيني، وهو المقترح الذي أبدى الرئيس الأميركي دعمه له بشكل واضح، مع ترجيحات بأن يتولى علي شعث قيادته، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الثانية.

تزع سلاح حركة حماس

وأشار جبر إلى أن ملف نزع سلاح حركة حماس يظل أحد أكثر القضايا حساسية، حيث شدد الرئيس ترامب، في تصريحات أدلى بها أمس، على أن هذه المسألة تمثل مفتاح الحل من وجهة نظره، مؤكدًا أن تحقيقها بالوسائل السلمية هو الخيار المفضل، لكنه لوّح في الوقت نفسه بإمكانية اللجوء إلى «الطريقة الصعبة» في حال تعثر ذلك.

وختم جبر بالإشارة إلى أن ملف إعادة إعمار غزة يأتي كجزء أخير ومكمل لهذه المرحلة، ويُنظر إليه في واشنطن باعتباره اختبارًا حقيقيًا لنجاح المسار السياسي والأمني برمته.