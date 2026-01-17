منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيجيريا غدا فى كأس أمم أفريقيا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 12:30 صباحاً - اختتم منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، تدريباته استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

مصر ضد نيجيريا

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري مساء غدٍ السبت، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لإنهاء مشوارهم في البطولة بشكل إيجابي وحصد الميدالية البرونزية. ويأمل الجهاز الفني في ظهور قوي من اللاعبين، وتحقيق نتيجة تعيد الثقة وتمنح المنتخب دفعة معنوية قبل الاستحقاقات المقبلة.

حسام حسن: غياب العدالة من الكاف وراء الخسارة من السنغال

وأظهر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رضاه التام على مستوى لاعبي المنتخب خلال مشوار البطولة، معربا عن شكره وتقديره لهم ولما بذلوه من مجهود كبير خلال المباريات ، مؤكدًا أنه لا يبحث عن المبررات والأعذار عقب الخسارة أمام السنغال، لكن من حقه توضيح بعض الأمور: هناك فارق راحة بلغ 24 ساعة بين منتخب مصر والسنغال، ومع ضيق الوقت والسفر أصيب اللاعبين بالاجهاد و أثرا سلبا على إعادة الاستشفاء والاستعداد"، مؤكدًا على غياب العدالة في تحديد توقيتات المباريات خلال البطولة.

وأضاف حسام حسن أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، موضحًا أن من حقه المطالبة بمراجعتها، وشدد المدير الفني على أن منتخب مصر سيظل دائمًا منتخبًا كبيرًا بتاريخ بطولاته وإنجازاته، واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على فخره باللاعبين وبما قدموه خلال البطولة، مشددًا على مواصلة العمل والتركيز فيما هو قادم.

تدريب منتخب مصر

جانب من تدريب منتخب مصر

عمر مرموش

محمد صلاح