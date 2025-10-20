نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة تعليقا على تصريحات وليد الكرتي: الأهلي بطل الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعجب الإعلامي محمد شبانة، من تصريحات المغربي وليد الكرتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن بطل الدوري المصري في الموسم الماضي.

وكان وليد الكرتي، أكد أن بيراميدز هو بطل الدوري المصري في الموسم الماضي وليس النادي الأهلي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" بيراميدز خسر الدوري كرة ونقاط، والأهلي انسحب من مباراة الزمالك، والخلاف بين الأهلي والزمالك، وبيراميدز ليس طرف في الأمر، وقام برفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية".

وتابع:" فكرة المظلومية انت عديتها يا كرتي وخلاص انتم أبطال افريقيا، وبكن الأهلي بطل الدوري المصري".

وأضاف:" بيراميدز خسر مباراتين في نهاية الدوري منح الأهلي الأفضلية ومنحة التتويج بالدوري".

وأتم:" أهنئ بيراميدز على الانتصار والنجاح في كأس السوبر الإفريقي".