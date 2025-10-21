نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وديكيداها بإياب بطولة الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، لمواجهة ديكيداها، ضمن منافسات الإياب من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

تنطلق مباراة الزمالك وديكيداها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام.

تذاع عبر قناة اون تايم سبورت1.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وديكيداها

وحقق الزمالك الفوز خلال مباراة الذهاب بسداسية نظيفه، على ملعب ستاد القاهرة.

أحرز أهداف الزمالك أحمد شريف في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 34 أضاف المتألق البرازيلي خوان بيزيرا الهدف الثانى، قبل أن يضيف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة 35، والتونسى سيف الدين الجزيرى الهدف الرابع في الدقيقة 65، وخوان بيزيرا الهدف الخامس في الدقيقة 78، وسجل سيف جعفر الهدف السادس في الدقيقة 84.