نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا جوووول بيراميدز يواجه فاركو بحثًا عن استعادة التوازن في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بيراميدز يواجه فاركو بحثًا عن استعادة التوازن في الدوري المصري الممتاز

بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري المصري



تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بمباراة تجمع بيراميدز بضيفه فاركو في الخامسة مساءً على ملعب الدفاع الجوي.

الفريق السماوي يسعى لاستثمار نشوة تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي مؤخرًا من أجل العودة للمنافسة على المراكز المتقدمة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب



يحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، بينما يقبع فاركو في المركز العشرين والأخير برصيد 6 نقاط من 9 مباريات، وسط سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية تنقذه من دوامة النتائج السلبية هذا الموسم.

سيراميكا كليوباترا يواصل الصدارة مؤقتًا



واصل سيراميكا كليوباترا عروضه القوية بفوز ثمين على طلائع الجيش بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، متقدمًا بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي والزمالك والأهلي وإنبي (18 نقطة لكل منهم).

أما طلائع الجيش فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

فوز جديد لفريق زد على بتروجيت



حقق فريق زد فوزًا مهمًا على بتروجيت بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد بتروجيت عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

غياب الزمالك عن الجولة



تغيب هذا الأسبوع مباريات الزمالك بسبب حصوله على الراحة الإجبارية، وفق نظام الدوري الذي يضم 21 فريقًا، ما يفرض راحة دورية على أحد الأندية في كل جولة.

قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو



أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة فاركو، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي – علي جبر – طارق علاء – كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي – مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس

