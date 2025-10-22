نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مواجهة نارية بين النهضة العماني والريان القطري في دوري أبطال الخليج في المقال التالي

بث مباشر.. مواجهة نارية بين النهضة العماني والريان القطري في دوري أبطال الخليج.. يترقب عشاق كرة القدم الخليجية مواجهة قوية تجمع بين النهضة العماني والريان القطري، مساء الأربعاء 22 أكتوبر 2025، على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج، في لقاء تنطلق صافرة بدايته عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة (7:30 بتوقيت مسقط والدوحة).

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، كونها تُعد من أبرز مواجهات الجولة لما تمثله من أهمية للفريقين في سباق التأهل إلى الأدوار المتقدمة.

النهضة يسعى للانتصار الأول

يدخل النهضة اللقاء مدفوعًا بعاملي الأرض والجمهور، بعد تعادله في الجولة الأولى، باحثًا عن أول انتصاراته في البطولة لتأكيد حضوره الخليجي القوي.

وخلال التحضيرات الأخيرة، ركّز الجهاز الفني على تطوير الجوانب الهجومية وتحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى، مع الاعتماد على سرعة الأجنحة واستغلال الكرات الثابتة كسلاح فعّال أمام منافس يمتلك خبرة كبيرة مثل الريان.

الريان يدخل بثقة بعد فوز عريض

على الجانب الآخر، يدخل الريان القطري المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الافتتاحية بخماسية نظيفة، ما يمنحه دافعًا قويًا لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المجموعة.

ويعوّل المدرب على خبرة عناصره في خط الوسط والهجوم، بقيادة القائد المخضرم وعدد من اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية، مع اعتماد أسلوب الضغط العالي والسيطرة على الاستحواذ.

القنوات الناقلة والتعليق

تنقل المباراة بثًا مباشرًا عبر عدة قنوات خليجية:

دبي الرياضية 1 بصوت راشد عبدالرحمن

قناة الكأس 1 بصوت منتصر الأزهري

عمان الرياضية بصوت سالم السالمي

العراقية السريانية بصوت علي عنب

ويأتي هذا التنوع في النقل والتعليق ليؤكد حجم الاهتمام الجماهيري الكبير بالمواجهة.



حكم المباراة وترتيب المجموعة

يقود اللقاء الحكم حسين الشويخ، وسط توقعات بمباراة حماسية ومفتوحة من الطرفين.

ويتصدر الريان المجموعة بـ3 نقاط، بينما يأتي النهضة في المركز الثالث بنقطة واحدة، ما يجعل الفوز هدفًا مصيريًا لأصحاب الأرض لإحياء آمالهم في المنافسة.

أجواء منتظرة وحماس جماهيري

تترقب جماهير السلطنة والكرة الخليجية عمومًا مواجهة مثيرة تجمع بين الطموح والخبرة، حيث يسعى النهضة لتأكيد قدرته على مجاراة الكبار، فيما يطمح الريان لتثبيت أقدامه في القمة قبل مرحلة الإياب.

كل الأنظار تتجه مساء الأربعاء نحو البث المباشر من مجمع السلطان قابوس لمتابعة واحدة من أقوى مباريات دوري أبطال الخليج هذا الموسم.