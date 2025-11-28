الارشيف / أخبار مصرية

عاجل ـ وزارة العمل تعلن عن 1450 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه

أحمد جودة - القاهرة - وزارة العمل تعلن عن 1450 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات، عن توافر 1450 فرصة عمل ضمن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى دعم الشباب المصري وتوفير وظائف لائقة ضمن المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الفني والعمالي.

التخصصات المتاحة والرواتب

تتضمن الفرص المتاحة عدة تخصصات فنية وعمالية، منها:

  • 400 حداد مسلح
  • 400 نجار مسلح
  • 200 عامل عادي
  • 150 فورمجي خرسانة
  • 300 نجار شدة معدنية

وتبدأ الرواتب من 10،000 جنيه للعمالة العادية وتصل إلى 13،000 جنيه للمهن الفنية، بالإضافة إلى حوافز شهرية وحوافز إنتاج تشجع على الأداء المتميز.

المزايا الإضافية للمتقدمين

تشمل المزايا المقدمة للعمال:

  • توفير سكن بالقرب من موقع المشروع
  • وسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع
  • ثلاث وجبات يوميًا لضمان راحة العمال

كما يمكن للمتقدمين التقديم من اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام عبر الرابط:
https://forms.gle/79JCCd5XWeDCLMyn9

وللاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف أو الواتس آب على الأرقام: 01271817923 – 01553700906.

التزام وزارة العمل بتوفير فرص عمل للشباب

أكدت وزارة العمل استمرار جهودها في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، ودعم مشاركتهم في المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر مستقبلًا مهنيًا مستقرًا للشباب المؤهلين في جميع التخصصات.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

