نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر النهضة والريان.. القنوات الناقلة وموعد القمة الخليجية المنتظرة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر النهضة والريان.. القنوات الناقلة وموعد القمة الخليجية المنتظرة الليلة

بث مباشر النهضة والريان.. القنوات الناقلة وموعد القمة الخليجية المنتظرة الليلة.. يترقب عشاق كرة القدم الخليجية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النهضة العماني والريان القطري مساء الأربعاء 22 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج، والتي يحتضنها مجمع السلطان قابوس الرياضي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مسقط والدوحة.

بث مباشر النهضة والريان.. القنوات الناقلة وموعد القمة الخليجية المنتظرة الليلة



ومع تزايد الحماس الجماهيري، يتصدر البحث عن القنوات الناقلة للمباراة بثًا مباشرًا اهتمامات الجماهير في الخليج والوطن العربي.



القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل المواجهة المرتقبة بثًا مباشرًا عبر عدد من القنوات الخليجية التي تقدم تغطية شاملة وتحليلات فنية مميزة، وجاءت القنوات والتعليق كالتالي: