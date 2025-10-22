نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المصري وسموحة اليوم في الدوري المصري في المقال التالي

البث المباشر.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المصري وسموحة اليوم في الدوري المصري.. تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب السويس الجديد، حيث يلتقي المصري البورسعيدي مع سموحة السكندري في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ويترقب الجمهور اللقاء لمتابعة البث المباشر للمباراة التي تُعد واحدة من أبرز مواجهات الجولة نظرًا لتقارب مستوى الفريقين.

موعد مباراة المصري وسموحة والقنوات الناقلة بث مباشر

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها حصريًا شبكة قنوات أون تايم سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري.

وسيُذاع اللقاء عبر قناة ON Time Sports 1 HD، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتقديم تحليل شامل قبل وأثناء وبعد المباراة.

ملامح المواجهة

يدخل المصري المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 9 مباريات.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، وسط ترقب جماهيري كبير لمباراة متكافئة من حيث الطموح والقدرات.



تاريخ لقاءات الفريقين

شهدت المواجهات السابقة بين الفريقين تفوقًا طفيفًا لسموحة، حيث حقق 6 انتصارات مقابل 5 للمصري، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل، ما يزيد من إثارة مواجهة الليلة.