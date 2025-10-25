نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريسكا يعلن التشكيل الرسمي لفريق تشيلسي في مواجهة سندرلاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق تشيلسي بعد قليل نظيره سندرلاند، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي، وذلك عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماريسكا يعلن التشكيل الرسمي لفريق تشيلسي في مواجهة سندرلاند

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سندرلاند، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.



خط الدفاع: مارك كوكوريلا، تريفوه تشالوباه، جوش أكيامبونغ، رييس جيمس.

خط الوسط: إينزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، مارك غويو.



خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، بيدرو نيتو، جواو بيدرو.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

يذكر أن فريق تشيلسي يقع في المرتبة الخامسة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 14 نقطة، بينما يأتي فريق سندرلاند في المرتبة السابعة برصيد 14 نقطة.

