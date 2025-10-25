نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. شاهد بث مباشر الان تشيلسي يستضيف سندرلاند في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشيلسي يستضيف سندرلاند في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم السبت مواجهة مثيرة بين فريقي تشيلسي وسندرلاند، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة والكويت، والسادسة مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط. المباراة تعد مهمة لكلا الفريقين، حيث يتساويان في رصيد النقاط ويسعى كل منهما لحصد الثلاث نقاط للتقدم نحو المربع الذهبي، ولا يفصلهما عن مانشستر سيتي المتصدر الثاني سوى نقطتين فقط.

ويحتل تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا المركز الخامس برصيد 14 نقطة بعد تحقيقه أربعة انتصارات وتعادلين وخسارتين، وسجل الفريق 16 هدفًا ودخل مرماه 9 أهداف، وجاء فوزه الأخير على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف نظيفة. من جانبه، يحتل سندرلاند المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد أن حقق أربعة انتصارات وتعادلين وخسارتين، وسجل 9 أهداف واستقبل 6 أهداف.

وتشير الإحصاءات إلى أن الفريقين التقيا سابقًا في 125 مباراة، حيث فاز تشيلسي في 61 مباراة مقابل 42 فوزًا لسندرلاند، وانتهت 22 مواجهة بالتعادل.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام سندرلاند:



حراسة المرمى: روبيرت سانشيز

خط الدفاع: جيمس – تشالوباه – أتشيمبونج – كوكوريلا

خط الوسط: جارناتشو – كايسيدو – إنزو فرنانديز

خط الهجوم: بيدرو نيتو – جواو بيدرو – جويو

القنوات الناقلة:



تنقل مباراة تشيلسي وسندرلاند مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عامر الخوذيري، ضمن حقوق البث الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

