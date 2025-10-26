نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد نحو استاد سانتياجو برنابيو، الذي يستضيف الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويُدير اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو، في مواجهة تقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الملكي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا هذا الموسم برصيد 24 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة، صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد، الموافق 26 أكتوبر 2025، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة والربع مساءً بتوقيت عُمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

يمكنكم متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD1.