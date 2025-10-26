نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة، في قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويأتي الكلاسيكو هذا الموسم في أجواء تنافسية قوية بين الغريمين التقليديين، إذ يسعى ريال مدريد لتعزيز صدارته لجدول الترتيب، بينما يأمل برشلونة في انتزاع النقاط الثلاث والعودة إلى القمة.

ويقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو، في مباراة يتوقع أن تشهد ندية وإثارة كبيرة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

ويحتل الملكي صدارة ترتيب الليجا لموسم 2025-26، برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي وصاحب مركز الوصافة برشلونة، الذي يمتلك في رصيده 22 نقطة.

موعد مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة والربع مساءً بتوقيت عُمان والإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2025-26 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD1.

-تردد قناة beIN Sports HD1

-القمر الصناعي: نايل سات (Eutelsat 8 West

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

-القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3