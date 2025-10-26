نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة.. أبرز مباريات الأحد 26 أكتوبر 2025 حول العالم في المقال التالي

قمة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة.. أبرز مباريات الأحد 26 أكتوبر 2025 حول العالم.. تقام اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 مجموعة كبيرة من المباريات المرتقبة في مختلف البطولات القارية والمحلية، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب “سانتياجو برنابيو” لمتابعة الكلاسيكو المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يحمل دائمًا طابعًا خاصًا من الإثارة والتشويق، وذلك في تمام الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

وفي دوري أبطال إفريقيا، تقام عدة مواجهات قوية أبرزها لقاء الأهلي طرابلس ضد نهضة بركان في السابعة مساء، والترجي التونسي أمام رحيمو في نفس التوقيت، بينما يلتقي صن داونز مع ريمو ستارز عند الرابعة والنصف عصرًا. كما تشهد بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية مباريات متكافئة، منها مواجهة المصري البورسعيدي والاتحاد الليبي في التاسعة مساءً على قناة Ontime Sports 1، إلى جانب مباراة النجم الساحلي أمام نيروبي يونايتد في الثامنة مساءً.

أما في الدوريات الأوروبية، فيلتقي أستون فيلا مع مانشستر سيتي، وآرسنال مع كريستال بالاس ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي. بينما يحتضن الدوري الإيطالي مواجهات قوية أبرزها لاتسيو ضد يوفنتوس في العاشرة و45 دقيقة مساءً، وفي فرنسا يلتقي ليون بستراسبورج بنفس التوقيت.

محليًا، تتواصل منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يلعب فاركو أمام الإسماعيلي، وكهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا، وسط ترقب جماهيري لمباريات اليوم التي تجمع بين المتعة والإثارة في مختلف الملاعب.