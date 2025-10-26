نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الليجا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، بيدري جونزاليس، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، ماركوس راشفورد، لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

