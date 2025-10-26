نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة العاشرة من منافسات الليغا هذا الموسم، مباراة الكلاسيكو على ملعب "سانتياغو برنابيو"، والتي يستضيف فيها فريق ريال مدريد غريمه برشلونة، وتشتعل المواجهة بين الفريقين، بسبب المنافسة بينهما على قمة جدول الترتيب.

ريال مدريد يتصدر المسابقة برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن مطارده وضيفه في هذا اللقاء، برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026؟

من المقرر أن تُقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.



تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة 7:15 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1،

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026

يمكن متابعة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة من خلال طريقتين رئيسيتين:



خدمة بي إن كونكت (BeIN Connect) للمشتركين في بي إن، أو عبر الاشتراك في تطبيق TOD.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026؟

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة للمعلق الجزائري الشهير، حفيظ دراجي.