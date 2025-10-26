نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفي مبابي وبيلينجهام.. ريال مدريد يتقدم أمام برشلونة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث الشوط الأول لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

سدد لامين يامال لاعب برشلونة في الدقيقة 9، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 12، وذلك لوجود تسلل على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قبل تسجيله للهدف.

وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 22 لصالح ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي، بعد تمريرة بينية من جود بيلينجهام إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأطلق فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 26، تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى المرمى.

وتعادل فيرمين لوبيز لصالح برشلونة في الدقيقة 38، بعد تمريرة من ماركوس راشفورد إلى لوبيز الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح جود بيلبنجهام في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 43، بعد عرضية من فينيسيوس جونيور من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيدير ميليتاو برأسية ليتابعها بيلبنجهام بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يمين الحارس تشيزني.

