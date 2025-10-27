نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. ريال بيتيس يصطدم بأتلتيكو مدريد الليلة في قمة الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عشاق الكرة الإسبانية على موعد مع مواجهة نارية من العيار الثقيل، عندما يستضيف فريق ريال بيتيس نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، في ختام منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء يُنتظر أن يشهد صراعًا محتدمًا على مقعد في المربع الذهبي، إذ يمتلك الفريقان الرصيد نفسه من النقاط ويسعيان لخطف الفوز للانفراد بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

صراع مباشر على المربع الذهبي

يدخل الفريقان مواجهة الليلة برصيد 16 نقطة لكلٍ منهما بعد مرور تسع جولات، ما يجعل اللقاء بمثابة مباراة فاصلة لتحديد الأفضلية في جدول الترتيب.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في أربع، والخسارة مرة واحدة، سجل خلالها 16 هدفًا واستقبل 10.

أما ريال بيتيس فيأتي خلفه مباشرة في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، لكنه يتأخر بفارق هدف واحد فقط، حيث أحرز لاعبوه 15 هدفًا، وتلقت شباكهم 10 أهداف أيضًا، ما يعكس مدى التقارب الكبير بين الفريقين في الأداء والأرقام.

ريال بيتيس يسعى لاستغلال الأرض والجمهور

يدخل ريال بيتيس المباراة وهو في أفضل حالاته الفنية هذا الموسم، تحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني، الذي يسعى إلى قيادة الفريق نحو تحقيق انتصار ثمين أمام أحد كبار الليجا.

ويراهن بيتيس على عاملي الأرض والجمهور في ملعب "لا كارتوخا"، إضافة إلى الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها عدد من لاعبيه، وعلى رأسهم النجم البرازيلي ويليان جوزيه، ولاعب الوسط المميز نبيل فقير العائد من الإصابة، والجناح السريع أيوز بيريز.

ويأمل بيليجريني أن يستغل فريقه الزخم المعنوي بعد نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة، لتحقيق الفوز الخامس هذا الموسم، والاقتراب أكثر من مقاعد دوري أبطال أوروبا 2026.

أتلتيكو مدريد يسعى لتصحيح المسار

في المقابل، يدخل أتلتيكو مدريد المواجهة بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من التعادلات التي أوقفت زحف الفريق نحو الصدارة.

ويعتمد سيميوني على القوة الدفاعية المعهودة لفريقه، إلى جانب سرعة التحولات الهجومية بقيادة أنطوان جريزمان وألفارو موراتا وأنخيل كوريا، بينما يتولى محور الارتكاز الدفاعي كوكي ورودريجو دي بول مهمة ضبط الإيقاع في وسط الميدان.

وأكد المدرب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن المباراة أمام ريال بيتيس لن تكون سهلة، خاصة أن المنافس يمتلك طموحًا مشابهًا، مشددًا على أهمية التركيز حتى الدقائق الأخيرة لتجنب فقدان النقاط.

المواجهات السابقة بين ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد

تاريخيًا، تميل الكفة لصالح أتلتيكو مدريد في المواجهات المباشرة، حيث فاز في 21 مباراة من أصل 35 لقاء جمع الفريقين خلال آخر 15 عامًا، بينما فاز ريال بيتيس في 6 مواجهات فقط، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

لكن في المواسم الأخيرة، تقلص الفارق بين الفريقين، إذ نجح ريال بيتيس في فرض التعادل أو تحقيق الفوز على ملعبه أكثر من مرة، ما يجعل مواجهة الليلة مفتوحة على كل الاحتمالات.

أجواء مثالية لمواجهة نارية

تشهد مدينة إشبيلية حالة من الحماس الجماهيري الكبير، حيث نفدت تذاكر المباراة بالكامل قبل موعدها بيومين، وسط توقعات بحضور أكثر من 55 ألف مشجع في ملعب "لا كارتوخا".

وأكدت رابطة الدوري الإسباني أن جميع الترتيبات الأمنية والتنظيمية اكتملت لضمان خروج اللقاء بصورة مثالية، مع تخصيص مدخلين لجماهير أتلتيكو مدريد لتفادي أي احتكاكات.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني قبل المباراة

ريال مدريد – 23 نقطة

برشلونة – 21 نقطة

جيرونا – 20 نقطة

ريال سوسيداد – 17 نقطة

أتلتيكو مدريد – 16 نقطة

ريال بيتيس – 16 نقطة

أوساسونا – 14 نقطة

وتعني نتيجة الفوز لأي من الفريقين الصعود إلى المركز الرابع مؤقتًا على حساب ريال سوسيداد، ما يزيد من سخونة اللقاء وأهميته في مشوار الفريقين هذا الموسم.

التوقعات الفنية للمباراة

من المتوقع أن يعتمد ريال بيتيس على أسلوب الاستحواذ والبناء من الخلف، بينما سيلعب أتلتيكو مدريد بطريقة الضغط العالي والهجمات المرتدة السريعة.

ويرى المحللون أن المباراة قد تحسمها تفاصيل صغيرة مثل دقة إنهاء الفرص أو أخطاء دفاعية فردية، خاصة في ظل التقارب الشديد في المستوى.

القنوات الناقلة وموعد المباراة

تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عربي، مع تغطية استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل في الليجا الإسبانية.