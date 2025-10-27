نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع أوباميكانو هدفه الأول في صيف 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي ريال مدريد جعل الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، هدفه الأول للتعاقد في عام 2026، في وقتٍ يواجه فيه ليفربول أزمة متصاعدة بشأن مستقبل مدافعه إبراهيما كوناتي.

ويخوض ريال مدريد وليفربول صراعًا معقدًا ومثيرًا في سوق الانتقالات على المراكز الدفاعية، إذ يسعى النادي الملكي إلى ضم مدافع واحد على الأقل في صيف 2026 مع اقتراب انتهاء عقود أنطونيو روديغر ودافيد ألابا، بينما يواجه ليفربول موقفًا مشابهًا مع اقتراب عقد كوناتي من نهايته في نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لتقارير إسبانية، فإن ريال مدريد يرغب في ضم كوناتي مجانًا بعد نهاية عقده، كما أبدى اهتمامًا بأوباميكانو الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في الصيف ذاته، إضافة إلى مراقبته لمدافع كريستال بالاس مارك غيهي، الذي سيكون أيضًا حرًا بنهاية الموسم.

صحيفة «ماركا» الإسبانية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن كوناتي هو الهدف الأول لريال مدريد، إلا أن الصحفي الألماني كريستيان فالك من صحيفة «بيلد» قدّم رواية مغايرة، مؤكدًا أن أوباميكانو أصبح الآن يتصدر قائمة اهتمامات الميرينغي.

وقال فالك في تقريره عبر برنامج CF Bayern Insider: "بايرن ميونخ ما زال يأمل في تجديد عقد أوباميكانو، لكن المفاوضات لم تشهد اختراقًا كبيرًا حتى الآن، إذ يطالب اللاعب برسوم توقيع مرتفعة على غرار ما حصل عليه ألفونسو ديفيس (نحو 20 مليون يورو)."

وأضاف: "أوباميكانو يتقاضى راتبًا عاليًا بالفعل في ألمانيا، ومع ذلك فإن مسألة التوقيع على عقد جديد مرتبطة بالمال. وفي الوقت نفسه، ريال مدريد يضعه حاليًا أمام كوناتي في قائمة أولوياته، خاصة أنه قد يكون صفقة مجانية في حال لم يُجدّد مع بايرن."

وأشار الصحفي إلى أن ريال مدريد يفضل ضم المدافعين المتاحين مجانًا، كما فعل سابقًا مع ألابا وروديغر، معتبرًا أن الحصول على أوباميكانو أو كوناتي سيكون صفقة مثالية للنادي الإسباني، خصوصًا مع احتمالية رحيل الثنائي الحالي إلى الدوري السعودي.

وفي المقابل، يواجه ليفربول مأزقًا متزايدًا بشأن مستقبل كوناتي، حيث ذكرت صحيفة Football Insider أن اللاعب رفض عرضًا جديدًا لتجديد عقده، وأن هناك "توقعًا متزايدًا" داخل النادي بأنه سيغادر مجانًا في الصيف المقبل.

لكن موقع Rousing The Kop، القريب من النادي، نقل عن الصحفي غرايم بيلي أن إدارة ليفربول لم تفقد الأمل بعد، وتستعد لعقد اجتماع حاسم مع ممثلي اللاعب خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر لمحاولة إقناعه بالبقاء.

وأوضح التقرير أن الطرفين يدركان أن تلك المفاوضات قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق، فيما أكدت مصادر أخرى أن كوناتي لم يحسم قراره النهائي بعد، رغم اهتمام ريال مدريد المستمر بخدماته.

كما ذكر الصحفي دين جونز أن ليفربول قد يرضى برحيل اللاعب إذا أصر على المغادرة، مشيرًا إلى أن النادي لا يُظهر علامات يأس أو استعجال في المفاوضات.

يُذكر أن ليفربول بدوره مهتم بالتعاقد مع أوباميكانو ومارك غيهي لتعويض أي رحيل محتمل في خط الدفاع، مع استمرار العمل على قائمة بدائل أخرى استعدادًا للموسم المقبل.

