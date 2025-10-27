نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال بيتس يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة حاسمة بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ريال بيتس يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة حاسمة بالدوري الإسباني



يستعد فريق ريال بيتس الإسباني لمواجهة قوية أمام نظيره أتلتيكو مدريد، يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، على ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز. وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات الجولة، لما تحمله من أهمية كبيرة في ترتيب الفرق ومنافسة كل منهما على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ريال بيتس يدخل اللقاء بعد سلسلة من الأداء المستقر نسبيًا في الدوري، ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، فيما يسعى أتلتيكو مدريد إلى العودة إلى نغمة الانتصارات بعد بعض النتائج المتذبذبة في المباريات الأخيرة، معتمدًا على صلابة دفاعه وتنظيمه التكتيكي المعروف.

الجماهير المحلية والعالمية تترقب اللقاء بحماس، متوقعة مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الأسلوب الهجومي لريال بيتس والانضباط الدفاعي لأتلتيكو مدريد، مما قد يمنح اللقاء طابعًا تكتيكيًا مشوقًا على مدار التسعين دقيقة.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشر، وسيتم بثها عبر القنوات الناقلة الرسمية لمباريات الدوري الإسباني، وسط تغطية إعلامية واسعة تواكب الحدث على المستوى المحلي والدولي.

ما القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تنفرد شبكة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت قناة beIN Sports2 لنقل منافسات "الليجا".