الارشيف / الرياضة

الأهلي يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة الإمارات لـ إمام عاشور

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة الإمارات لـ إمام عاشور

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يبدأ إجراءات استخراج الإمارات لـ إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي بدأ في إجراءات استخراج تأشيرة إمام عاشور للإمارات استعدادًا للسوبر المحلي.

وقال الغندور نقلًا عن مصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:" موقف إمام عاشور لم يتحدد بعد ولكن استخراج تأشيرة السفر إلى الإمارات، املًا في عودته للتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم الغندور:" في حال عدم جاهزية اللاعب لمباراة سيراميكا كليوباترا هناك رغبة منه في التواجد رفقة الفريق لمساندتهم بجانب تواجده أمام عين الجهاز الفني لمتابعته في التدريبات وعدم الاكتفاء بالتدريب في القاهرة".

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا