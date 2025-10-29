نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة الإمارات لـ إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي بدأ في إجراءات استخراج تأشيرة إمام عاشور للإمارات استعدادًا للسوبر المحلي.

وقال الغندور نقلًا عن مصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:" موقف إمام عاشور لم يتحدد بعد ولكن استخراج تأشيرة السفر إلى الإمارات، املًا في عودته للتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة".

واختتم الغندور:" في حال عدم جاهزية اللاعب لمباراة سيراميكا كليوباترا هناك رغبة منه في التواجد رفقة الفريق لمساندتهم بجانب تواجده أمام عين الجهاز الفني لمتابعته في التدريبات وعدم الاكتفاء بالتدريب في القاهرة".