نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تمدّ فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدّ فترة سداد رسوم مستويات الحج لحجاج الجمعيات الأهلية الفائزين في القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ/2026م، والتي أُجريت السبت الماضي لاختيار 12 ألف حاج من بين المتقدمين.

ويستمر السداد لمدة أسبوع إضافي لينتهي يوم الخميس المقبل الموافق 4 ديسمبر، بدلًا من الموعد السابق المحدد اليوم الخميس 27 نوفمبر.

ويأتي قرار المدّ في إطار حرص الوزارة على التيسير على الحجاج وتمكينهم من استكمال الإجراءات المطلوبة، حيث يُتاح السداد من خلال أحد البنوك الحكومية (مصر – الأهلي – القاهرة) أو عبر البريد المصري.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم التزام الحاج بالسداد خلال الفترة المقررة سيتم تصعيد البديل من قوائم الاحتياطي.

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج، ثلاثة مستويات لبرامج حج الجمعيات الأهلية كالتالي:

المستوى الأول: فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي.

المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد 800 متر عن الحرم المكي.

المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد 1500 متر عن الحرم المكي.



كما تم اعتماد أسعار البرامج كالتالي:

المستوى الأول: 415 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثاني: 262 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثالث: 228 ألف جنيه شامل الوجبات.



علمًا بأن الأسعار لا تشمل تذكرة الطيران، والتي سيتم الإعلان عن قيمتها لاحقًا.