نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الرياض في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الرياض في لقاء مرتقب يقام مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق 3 انتصارات و3 تعادلات دون أي هزيمة، ويطمح "الراقي" إلى تحقيق فوز جديد يقرّبه من فرق المربع الذهبي ويعزز مسيرته في البطولة.

في المقابل، يحتل الرياض المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط من انتصارين و4 هزائم، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه أمام منافس قوي للابتعاد عن مراكز الخطر في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي ضد الرياض

تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرياض

تنقل شبكة قنوات ثمانية الرياضية مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، مع تغطية فنية وتحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.

