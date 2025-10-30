نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام لوريان بالدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مع نظيره لوريان بهدف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد دو مستوار ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ونظيره فريق لوريان برتم هادئ نسبيا وحاول كل من الفريقان تسجيل هدف أول لكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الحارسان والدفاع في التصدي للمحاولات وانتهى الشوط الأول بينهم 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ونظيره فريق لوريان برتم سريع وسجل نونو مينديز الهدف الأول لباريس في الدقيقة 49 وتعرض كل من مباي ونديانتو للإصابة القوية وعادل ايجور سيلفا النتيجة للوريان في الدقيقة 51 وتعرض دوي للإصابة القوية في الدقيقة 62 وحاول الفريقان تسجيل هدف ثاني لكن انتهت المباراة بينهم 1/1.

وبهذه النتيجة احتل النادي الباريسي المركز الأول بالصدارة برصيد 21 نقطة بعد تحقيق 6 فوز و3 تعادلات وخسر مرة.

