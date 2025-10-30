نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق جعفر: المتحف المصري الكبير يعكس عظمة حضارتنا أمام العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتزازه باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن التاريخ المصري القديم يمثل مصدر فخر لكل المصريين.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك إن التاريخ القديم أمر مهم نفتخر به، وجميع المصريين سعداء بالمتحف المصري الجديد، الذي يعكس عظمة حضارتنا أمام العالم.

وفي سياق آخر، وجّه نجم الزمالك السابق نصيحة إلى لاعبي الفريق الأبيض بضرورة التركيز الكامل على المباريات القادمة، قائلًا: “على جميع لاعبي الزمالك التركيز فقط على الفوز في المباريات، فالفترة المقبلة لا تحتمل أي تراجع في الأداء أو النتائج”.

وأضاف جعفر أن ثبات التشكيل يعد من أهم عوامل النجاح في المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية منح اللاعبين الثقة والاستقرار الفني لضمان تحقيق الانتصارات واستمرار المنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية.

