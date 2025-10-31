نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يراقب موهبة ريفر بليت تمهيدًا للتعاقد معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن ريال مدريد يواصل سياسته في متابعة أبرز المواهب الشابة حول العالم، وهذه المرة تسلّط الأضواء على الأرجنتيني خوان كروز ميزا، لاعب وسط ريفر بليت البالغ من العمر 17 عامًا، والذي لفت أنظار جوني كالفات، أحد أبرز مكتشفي المواهب في النادي الملكي، حسب تقارير صحفية إسبانية.

ميزا يتمتع بموهبة فنية عالية وقدرة كبيرة على التحرك داخل الملعب، إلى جانب مهارة في التمرير والتحكم بالكرة، إضافة إلى بنية جسدية قوية رغم صغر سنه. وتؤكد المصادر أن ريال مدريد وضع اللاعب ضمن قائمة المواهب الواعدة التي يتابعها عن قرب في السنوات المقبلة.

ويرتبط ميزا بعقد مع ريفر بليت حتى 30 يونيو 2026، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 300 ألف يورو. ومن المنتظر أن يسعى النادي الأرجنتيني إلى تجديد عقده قريبًا، خصوصًا بعد رحيل الموهبة السابقة فرانكو ماستانتونو، إذ لا يريد ريفر أن يخسر نجمًا واعدًا جديدًا.

ويُدرك مسؤولو النادي الأرجنتيني أن استمرار تطور اللاعب بهذا المستوى قد يجذب اهتمام أندية أوروبية كبرى مستعدة لدفع مبالغ معتبرة لضمه في المستقبل القريب.

من جهته، يواصل ريال مدريد مراقبة مسيرة اللاعب عن كثب، من حيث عدد الدقائق التي يشارك فيها، وتطوره الفني، وظروفه التعاقدية والبيئية، في إطار عملية تحليل دقيقة تهدف لتقليل الأخطاء في صفقات الشباب، بعد تجارب سابقة لم تكن ناجحة.

وبحسب المقربين من اللاعب، فإن ميزا يحلم بارتداء قميص ريال مدريد أو برشلونة، غير أن الاهتمام به لا يقتصر على إسبانيا فقط، إذ بدأت أندية أخرى تسأل عن وضعه وتسعى للتقرب من محيطه في محاولة لاستقطابه مبكرًا.