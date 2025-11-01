نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مع نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هو موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي؟

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي مساء اليوم السبت، الموافق 1 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت مصر، الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب توتنهام هوتسبير.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، والتي تعد الناقل الحصري الوحيد لبث مباريات الدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة «beIN Sports HD1».