نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في الدوريات العربية والعالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدول مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في الدوريات العربية والعالمية

جدول مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في الدوريات العربية والعالمية.. يشهد اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، عددًا كبيرًا من المواجهات المثيرة على مستوى الدوريات المحلية والعالمية، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني، بجانب صدامات قوية في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

أبرز مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في الدوريات العربية والعالمية

تقام اليوم ثلاث مواجهات قوية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي غزل المحلة مع مودرن سبورت في الخامسة مساءً على قناة ON Time Sports 1، بينما يواجه الجونة فريق فاركو في الثامنة مساءً عبر ON Time Sports 2. وفي التوقيت ذاته، يلتقي الإسماعيلي مع كهرباء الإسماعيلية على قناة ON Time Sports 1.

صدامات كبرى في أوروبا.. ليفربول والريال في الواجهة

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يخوض ليفربول مواجهة قوية أمام أستون فيلا في العاشرة مساءً على beIN Sports HD 1، فيما يلتقي توتنهام مع تشيلسي في قمة لندنية نارية عند السابعة والنصف مساءً. وتشهد الجولة أيضًا لقاء مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فوريست في الخامسة مساءً.

أما في الدوري الإسباني، فيستضيف ريال مدريد فريق فالنسيا في العاشرة مساءً على beIN Sports HD 2، بينما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره إشبيلية في الخامسة والربع مساءً.

وتتواصل الإثارة في الدوريات الأخرى؛ حيث يلتقي بايرن ميونخ مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني، ويوفنتوس مع كريمونيزي في الدوري الإيطالي، إلى جانب باريس سان جيرمان أمام نيس في الدوري الفرنسي.

كما يخوض نهضة بركان مواجهة الأهلي طرابلس في السابعة مساءً ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وسط ترقب جماهيري عربي كبير.

بهذا يشهد اليوم الكروي وجبة دسمة من المواجهات التي تجمع بين المتعة والإثارة في مختلف ملاعب العالم.