كتب : سالم بن خليفة البوسعيدي
وسط مشاركة كبيرة وفاعلة من ملاك ومضمري الهجن من مختلف ولايات سلطنة عمان أقيمت صباح أمس بميدان البشائر بولاية أدم منافسات المحطة الثالثة من البرنامج السنوي لسباقات الهجن الأهلية 2025–2026، التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن وتضمن السباق المخصص لفئة الحقايق لمسافة 3 كيلومترات إقامة 18 شوطا. وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي ففي الشوط الأول فازت بالخنجر حفله لإبراهيم بن عبدالله بن حميد الدرعي وفازت بالخنجر في الشوط الثاني الريم لخالد بن حمد بن حميد الجنيبي أما الشوط الثالث ففاز بالدرع ديفندر لخالد بن حمد بن حميد الجنيبي وفازت بالشوط الرابع العاليه لمهنا بن مبخوت محمد مسن أما الشوط الخامس فذهب إلى الوثبة لجابر بن سالم بن حمود الهديوي أما الشوط السادس فكان من نصيب غازي لعبدالله بن ناصر بن هدوب العمري وفي الشوط السابع فازت سلطانه لعلي بن هدوب ختروش الهاشمي وفاز بالشوط الثامن الشماليه لمبخوت بن أحمد سعيد وذهب الشوط التاسع للفايز لحميد بن سالم بن مسلم الجنيبي أما الشوط العاشر ففازت به صبا لخليفه بن جميل بت سلطان العويسي ونال الشوط الحادي عشر الجزر لعلي بن حمد بن سلطان الهديوي بيننا فاز بالشوط الثاني عشر شاهين لسعيد بن أحمد بن حمد الجنيبي بيننا فاز بالشوط الثالث عشر: ريفال لحمد بن علي بن حمود الجحافي وفاز بالشوط الرابع عشر شواهين لمحمد بن خميس الحرسوسي أما الشوط الخامس عشر ففاز به معزم لعبدالله بن ناصر بن هدوب العمري أما الشوط السادس عشر فذهب إلى حربه لأحمد بن سلطان بن سويدان الغفيلي وفاز بالشوط السابع عشر السولعية لجمعة بن حمد بن حبيب الهاشمي أما الشوط الثامن عشر ففاز به بدر بن سالم بن راشد الجنيبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 18 شوطا فـي المحطة الثالثة لسباقات الهجن الأهلية بميدان البشائر بأدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.