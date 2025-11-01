18 شوطا فـي المحطة الثالثة لسباقات الهجن الأهلية بميدان البشائر بأدم

كتب : سالم بن خليفة البوسعيدي

وسط مشاركة كبيرة وفاعلة من ملاك ومضمري الهجن من مختلف ولايات سلطنة عمان أقيمت صباح أمس بميدان البشائر بولاية أدم منافسات المحطة الثالثة من البرنامج السنوي لسباقات الهجن الأهلية 2025–2026، التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن وتضمن السباق المخصص لفئة الحقايق لمسافة 3 كيلومترات إقامة 18 شوطا. وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي ففي الشوط الأول فازت بالخنجر حفله لإبراهيم بن عبدالله بن حميد الدرعي وفازت بالخنجر في الشوط الثاني الريم لخالد بن حمد بن حميد الجنيبي أما الشوط الثالث ففاز بالدرع ديفندر لخالد بن حمد بن حميد الجنيبي وفازت بالشوط الرابع العاليه لمهنا بن مبخوت محمد مسن أما الشوط الخامس فذهب إلى الوثبة لجابر بن سالم بن حمود الهديوي أما الشوط السادس فكان من نصيب غازي لعبدالله بن ناصر بن هدوب العمري وفي الشوط السابع فازت سلطانه لعلي بن هدوب ختروش الهاشمي وفاز بالشوط الثامن الشماليه لمبخوت بن أحمد سعيد وذهب الشوط التاسع للفايز لحميد بن سالم بن مسلم الجنيبي أما الشوط العاشر ففازت به صبا لخليفه بن جميل بت سلطان العويسي ونال الشوط الحادي عشر الجزر لعلي بن حمد بن سلطان الهديوي بيننا فاز بالشوط الثاني عشر شاهين لسعيد بن أحمد بن حمد الجنيبي بيننا فاز بالشوط الثالث عشر: ريفال لحمد بن علي بن حمود الجحافي وفاز بالشوط الرابع عشر شواهين لمحمد بن خميس الحرسوسي أما الشوط الخامس عشر ففاز به معزم لعبدالله بن ناصر بن هدوب العمري أما الشوط السادس عشر فذهب إلى حربه لأحمد بن سلطان بن سويدان الغفيلي وفاز بالشوط السابع عشر السولعية لجمعة بن حمد بن حبيب الهاشمي أما الشوط الثامن عشر ففاز به بدر بن سالم بن راشد الجنيبي.