انطلاق منافسات اليوم الأول للمحطة الثالثة لسباقات الهجن الأهلية ببركاء

اشتمل على 21 شوطًا

بركاء ـ العُمانية : شهد ميدان الفليج لسباقات الهجن امس منافسات اليوم الأول من أشواط المحطة الثالثة ضمن البرنامج السنوي لسباقات الهجن الأهلية لموسم 2025 /‏ 2026، التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن. وتضمّن سباق اليوم 21 شوطًا لفئة الحجائج لمسافة 3 كيلومترات، وجاءت النتائج على النحو الآتي: في الشوط الأول جاءت «جزلة « في المركز الأول لمالكها سعيد بن سالم المشيقري، وفي الشوط الثاني نالت «هملولة» المركز الأول لمالكها سالم بن حمد الفارسي، فيما حقق «راهي» المركز الأول في الشوط الثالث لمالكه محمد بن حمد الجديلي. أما في الشوط الرابع فحلّ «سيوف» في المركز الأول لمالكه عبدالله بن سليمان الرشيدي، وفي الشوط الخامس فازت «مذيار» لمالكها حمد بن سالم الوهيبي، بينما نال «عجيب» المركز الأول في الشوط السادس لمالكه علي بن سعيد الزرعي.

وفي الشوط السابع جاءت «الشبابية» أولًا لمالكها حمد بن سالم الوهيبي، وفي الشوط الثامن فاز «ملازم» بالمركز الأول لمالكه أحمد بن ناصر الغفيلي، بينما أحرز «هداف» المركز الأول في الشوط التاسع لمالكه جاسم بن محمد اليحمدي. ونالت «فرحة» المركز الأول في الشوط العاشر لمالكها سويدان بن سلطان المالكي، وفي الشوط الحادي عشر جاءت «دانات» في المركز الأول لمالكها محمد بن فاضل الدرعي، فيما حصل «معتاد» على المركز الأول في الشوط الثاني عشر لمالكه راكان بن محمد العمري. وفي الشوط الثالث عشر جاءت «أمواج» في المركز الأول لمالكها ناصر بن سالم الدوحاني، تلتها «ثمينة» في الشوط الرابع عشر لمالكها راكان بن محمد العمري. أما في الشوط الخامس عشر فقد أحرز «جلمود» المركز الأول لمالكه أحمد بن ناصر الوهيبي، وفازت «عون» بالمركز الأول في الشوط السادس عشر لمالكها الصغير بن فايل الزرعي، كما جاءت «ربدا» في المركز الأول في الشوط السابع عشر لمالكها الصغير بن فايل الزرعي، واختُتم السباق بفوز «معزز» بالمركز الأول في الشوط الثامن عشر لمالكها ناصر بن سعيد العمري. وفي فئة الراكب البشري نالت المركز الأول في الشوط الأول لسن الثنايا «الروضة» لمالكها عامر بن سالم الزرعي، وفي الشوط الثاني لسن الحول حصلت «تكريم « لمالكها محمد بن سعيد الجرادي على المركز الأول، أما في الشوط الثالث لسن الزمول فجاء في المركز الأول «صايب» لمالكه عامر بن سالم الزرعي.