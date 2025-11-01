نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي، على ملعب "توتنهام" في العاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي الآن فيديو لحظة بلحظة

وتنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة"، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت "مكة المكرمة"، وذلك بعد تعديل التوقيت الشتوي في مصر.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمنافسات المسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل قناة beIN SPORTS 1 أحداث مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام ضد تشيلسي

يسعى فريق توتنهام، تحت قيادة المدرب الدنماركي توماس فرانك، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي محليًا في بطولة الدوري الإنجليزي، من أجل تعزيز مكانه في المربع الذهبي والاقتراب من صدارة البريميرليج هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، في تحقيق الانتصار أيضًا وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة اقتحام المربع الذهبي، إذ يطمح في مواصلة انتفاضته المحلية واستعادة مكانته بين الكبار.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: دانسو - فان دي فين - سبينس - بيدرو بورو.

خط الوسط: جونسون - بالينا - بينتانكور.

في خط الهجوم: قدوس - كولو مواني - تشافي سيمونز.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: أدارابيويو - تشالوبا – كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو - جيمس - إنزو – بونانوتي.

في خط الهجوم: إستيفاو - نيتو - جواو بيدرو.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، مُحققًا خمس انتصارات، وتعادلين ومثلهما هزيمتين، وسجل لاعبوه 17 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 7 أهداف.

بينما يتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، مُحققًا أربع انتصارات، وتعادلين وثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 17 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 11 هدفًا.

ويأمل فريق توتنهام في مصالحة الجماهير الغاضبة، بعد توديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من دور الـ16، على يد نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

بينما يخوض فريق تشيلسي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، منتشيًا بفوزه الصعب على وولفرهامبتون بنتيجة 4-3، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".