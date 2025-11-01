نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

يدخل ريال مدريد اللقاء بثقة كبيرة بعد فوزه الثمين في الكلاسيكو على برشلونة بنتيجة 2-1، ما منحه صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، ويسعى الميرينجي لمواصلة انتصاراته وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

أما فالنسيا، فيطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق المدريدي تعيد إليه بعض التوازن، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة مؤخرًا التي جعلته في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط فقط.

المباراة تُعد اختبارًا جديدًا لقوة ريال مدريد هذا الموسم، وفرصة لفالنسيا لمحاولة إنقاذ موسمه مبكرًا أمام خصم لا يعرف سوى لغة الفوز على أرضه.

يشهد ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية، مواجهة بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

يأمل ريال مدريد في الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتاج فالنسيا بشدة للفوز للخروج من منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وفالنسيا منتصف ليل السبت بتوقيت الإمارات، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر على ملعب سانتياجو برنابيو.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات الدوري الإسباني موسم 2025-2026 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذيع قناة بي إن سبورتس 2 مباراة ريال مدريد وفالنسيا، كما يمكن متابعتها عبر الإنترنت للمشتركين في منصتي«بي إن كونكت»و«تود».

ألونسو يحذر من التراخي بعد الكلاسيكو

أكد المدرب الإسباني تشابي ألونسو أن ريال مدريد يدخل مواجهة فالنسيا بروح عالية بعد أسبوع مثالي فاز خلاله على برشلونة، محذرًا من التراخي عقب الانتصار الكبير في الكلاسيكو.

وقال ألونسو: «علينا أن نكون في كامل التركيز لأنه بعد فوز كبير يحدث أحيانًا تراجع في الأداء، ونحن لا نريد ذلك»، مشددًا على أن الأولوية الآن هي للدوري الإسباني، لأن خسارة النقاط في البطولة لا تُعوض.