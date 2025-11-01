نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كلا من تشيلسي وتوتنهام عن تشكيلتهما في المباراة المرتقبة بينهما بعد قليل على ملعب توتنهام هوتسبير وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

يمتلك تشيلسي 14 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

تشكيل تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا، جيمس.

خط الوسط: كايسيدو، جوستو، جارناتشو.

خط الهجوم: فرنانديز، نيتو، جواو بيدرو

من المقرر أن يخوض توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: دانسو، فان دي فين، سبينس، بيدرو بورو.

خط الوسط: بيرجفال، بالينا، سار.

خط الهجوم: قدوس، كولو مواني، بنتانكور.

