يلا شوووت.. بث مباشر مباراة تشيلسي ضد توتنهام في ديربي لندن.

أحمد جودة - القاهرة - تشيلسي يواجه توتنهام في ديربي لندن.. البلوز يبحث عن الفوز الخامس على التوالي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على هوتسبير، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، في ديربي لندني مثير يشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين.

ويطمح توتنهام، صاحب المركز الثالث، لمواصلة مطاردة صدارة الدوري، بينما يسعى تشيلسي، الذي يحتل المركز التاسع، لتحقيق فوز هام يقرّبه من المربع الذهبي ويواصل سلسلة نتائجه القوية أمام السبيرز.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام والقناة الناقلة



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب توتنهام هوتسبير بالعاصمة لندن.

وتُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 حصريًا، كما يمكن متابعتها عبر منصتي بي إن كونكت وتود للمشتركين.

غيابات وتشيلسي جاهز للتحدي

يعاني تشيلسي من غياب كول بالمر للإصابة في الفخذ، إضافة إلى غياب ليفي كولويل وبنوا بادياشيل وداريو إيسوجو، بينما يغيب ليام ديلاب للإيقاف بعد طرده أمام وولفرهامبتون.

وأكد المدير الفني إنزو ماريسكا جاهزية الثلاثي مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، جواو بيدرو لمواجهة توتنهام، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة حسب الحالة البدنية للاعبين.

تشيلسي تاريخيًا يتفوق على توتنهام



تواجه الفريقان في 179 مباراة سابقة، فاز تشيلسي في 81 مباراة مقابل 55 خسارة و43 تعادلًا، وحقق 29 فوزًا في ملاعب توتنهام مقابل 28 هزيمة. منذ انتقال توتنهام إلى ملعبه الجديد عام 2019، فاز البلوز في 5 مباريات من أصل 6 كفريق زائر، ويطمح اليوم لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي على السبيرز، وهو إنجاز لم يتحقق منذ مطلع الألفية.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: أدارابيويو - تشالوبا – كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو - جيمس - إنزو – بونانوتي.

في خط الهجوم: إستيفاو - نيتو - جواو بيدرو.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، مُحققًا خمس انتصارات، وتعادلين ومثلهما هزيمتين، وسجل لاعبوه 17 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 7 أهداف.