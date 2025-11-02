نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الرؤوف يكشف قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل.. في الاختبار الأول له مع الفريق وعودة حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. الزمالك يكشف عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

أعلن الكابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـنادي الزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن تعيين عبد الرؤوف مديرا فنيًا للفريق بشكل مؤقت لقيادة الفريق حتى نهاية بطولة كأس السوبر المصري، وذلك بعد اتخاذ قرار إقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا من قيادة الفريق.

تشكيل الجهاز الفني المعاون لعبد الرؤوف

وتواجد كل من عامر صبري وأيمن الطويل في مران الزمالك اليوم، وذلك ضمن الجهاز الفني للكابتن أحمد عبد الرؤوف.

ومن المقرر أن يتواجد الكابتن عامر صبري في منصب المدرب المساعد، وسيتواجد الكابتن أيمن الطويل كمدرب للحراس، وسيتواجدان في مباراة غدا الأحد ضد طلائع الجيش.

ولم يتم الاستقرار على تواجدهم مع عبد الرؤوف خلال بطولة السوبر المصري حتى الآن.

وسبق وأن عمل أيمن الطويل مدرب الحراس مع أحمد عبد الرؤوف في أكثر من جهاز فني من قبل.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بدوري نايل

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، وبصافرة تحكيمية للحكم محمد الغازي الذي يدير المباراة الأولى له لنادي الزمالك طوال تاريخه.

وجاءت قائمة نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل كالآتي:

حراسة المرمى :- محمد صبحي - المهدي سليمان.

خط الدفاع :- عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط :- نبيل عماد دونجا - أحمد ربيع - محمد شحاتة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الحميد معالي - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم :- عدي الدباغ - سيف الجزيري - عمرو ناصر.

ويعود أحمد حمدي لقائمة الزمالك بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد البنك الأهلي.

فيما يغيب كل من محمد عواد ومحمد السيد وصلاح مصدق وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد شريف وآدم كايد وناصر منسي ومحمود جهاد.

أسباب غياب 9 لاعبين من قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش

وجاء قرر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك باستبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش لأسباب مختلفة جاءت كالتالي:

محمد السيد لأسباب فنية.

محمد عواد لأسباب فنية.

صلاح مصدق لأسباب فنية.

أحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية.

أحمد شريف للإصابة.

آدم كايد للإصابة.

ناصر منسي لعدم الجاهزية بعد عودته من الإصابة.

محمود جهاد لعدم الجاهزية الفنية.

بارون أوشينج لأسباب فنية.

رحيل يانيك فيريرا

وقاد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا الزمالك في 13 مباراة بجميع المسابقات منذ تولي المهمة، وفاز في 7 لقاءات، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مواجهتين.

وقاد الفريق للتأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية واحتلال المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري.

ولم يفز الزمالك معه في آخر 4 مباريات بالدوري المصري، حيث تعادل في 3 مواجهات، وخسر مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد19 نقطة من 11 مباراة.

كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يسافر نادي الزمالك إلى الإمارات بعد خوض مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، حيث سيواجه بيراميدز في نصف النهائي يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر 2025.