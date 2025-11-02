نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا|على حساب حسام البدري.. نهضة بركان آخر المتأهلين لدور المجموعات.. وموعد إجراء القرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تأهل نهضة بركان.. رسيما تحديد الفرق المتأهلة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا|على حساب حسام البدري.. نهضة بركان آخر المتأهلين لدور المجموعات.. وموعد إجراء القرعة.

أكمل نادي نهضة بركان المغربي قائمة الفرق المتأهلة إلى مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق أهلي طرابلس الليبي في إياب الدور التمهيدي الثاني.

وفشل الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب التي أقيمت في ملعب نهضة بركان بالمغرب.

وكان قد انتهى لقاء الذهاب التي أقيم في ليبيا بين الفريقين بالتعادل 1-1، ليتأجل الحسم بين حسام البدري مدرب الفريق الليبي ومعين الشعباني مدرب الفريق المغربي لمباراة الإياب التي انتهت لصالح الفريق المغربي.

أحداث المباراة

وكان قد تقدم نادي أهلي طرابلس الليبي بهدف مبكر في الدقيقة 10 عن طريق معاذ اللافي.

ولكن عدّل بول بيسان النتيجة في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني سجل أيوب خيري هدف الفوز في الدقيقة 54.

وبهذا الانتصار أصبح بطل الكونفدرالية الموسم الماضي الفريق رقم 16 الذي يتأهل إلى مرحلة المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم.

وأقيمت المباراة بشكل متأخر عن تاريخها الأصلي، وذلك بسبب مشاركة نهضة بركان ضد بيراميدز في بطولة كأس السوبر الإفريقي الذي أقيمت بالقاهرة يوم 18 أكتوبر الماضي، والذي انتهت بتتويج ممثل مصر وبطل إفريقيا باللقب.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وتأهل 16 نادي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خوض مباراتي الذهاب والإياب بالأدوار التمهيدية الأولى من البطولة، وكان آخرهم نهضة بركان، وجاءت هذة الأندية كالتالي:

الأهلي. صنداونز الجنوب إفريقي. الترجي التونسي. سيمبا التنزاني. بيراميدز. الهلال السوداني. يانج أفريكانز التنزاني. بترو أتلتيكو الأنجولي. الجيش الملكي المغربي. مولودية الجزائر. ريفرز يونايتد النيجيري. شبيبة القبائل الجزائري. استاد مالي. سانت إلوي. لوبوبو الكونغولي. باور ديناموز الزامبي.

موعد إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الإثنين المقبل الموافق 3 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وستذاع مراسم القرعة عبر قناة أون سبورت 1.