ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية
اكتسح ريال مدريد ضيفه فالنسيا بنتيجة 4-صفر مساء السبت ليواصل صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفين، فيما أضاف جود بيلينجهام وألفارو كاريراس الهدفين الآخرين في الدقائق (19، و31، و44، و83) على التوالي.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة معززاً صدارته لترتيب جدول المسابقة، بينما بقي فالنسيا في المركز 18 برصيد 19 نقطة بعدما تلقى الهزيمة السادسة هذا الموسم.
وفي بقية مباريات الجولة، فاز فياريال على رايو فايكانو 4-0، وأتلتيكو مدريد على إشبيلية 3-0، وريال سوسييداد على أتلتيك بلباو 3-2.
