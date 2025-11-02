نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساري: الروح القتالية عنوان لاعبي الزمالك في المرحلة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد ساري، لاعب الزمالك، أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان مبُهر وحدث عالمي وسيطر على وسائل الإعلام العالمية خلال الأيام الماضية.

ساري: الروح القتالية عنوان لاعبي الزمالك في المرحلة المقبلة

قال ساري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد صبري: " الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، والبلجيكي فيريرا لم يكن على المستوى ومباراة البنك الأهلي كان بها أخطاء فنية من المدير الفني".

وأضاف: "يجب أن تكون الروح القتالية عنوان لاعبي الزمالك في المرحلة المقبلة، وجماهير الزمالك لها كل التحية والتقدير على مساندتها للفريق خلال الفترة الماضية".