من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل لقاءات اليوم

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من محبي كرة القدم، عن جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر الجاري في الجولة الحادية عشر من البريميرليج.



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

مانشستر سيتي ضد بورنموث، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل لقاءات اليوم

إرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

أنطوان سيمينو، بورنموث، 6 أهداف.

داني ويلبيك، برايتون، 6 أهداف.

تياجو، برينتفورد، 6 أهداف.

جون فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 6 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 4 أهداف.

فيكتور جيوكيرس، آرسنال، 4 أهداف.

جايدون أنتوني، بيرنلي؛ 4 أهداف.

نيك فولتماده، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.

بريان مبويمو، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.