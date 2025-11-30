نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطل وادى دجلة عبدالله ممدوح حنفي يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه لوزن 75 كجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقّق لاعب نادي وادى دجلة عبدالله ممدوح حنفي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكبار للكاراتيه – الكوميتيه، المقامة في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025، بعد تألقه في المنافسات وتأهله إلى الأدوار النهائية، ليتوَّج في النهاية بلقب البطولة عقب مشاركته في نهائي وزن 75 كجم.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لتميز لاعبي النادي، إذ ينص نظام الاتحاد الدولي على مشاركة لاعب واحد فقط من كل دولة في كل وزن، ويتم اختيار هذا اللاعب وفقًا لأعلى تصنيف دولي. وقد أسفر ذلك عن تمثيل لاعبي وادى دجلة لمصر في ستة أوزان من أصل عشرة، نظرًا لكونهم الأعلى تصنيفًا على المستوى الدولي في مصر، ما يجعل النادي الوحيد في مصر الذي يشارك بأكبر عدد من لاعبيه في بطولة العالم للكبار.

ومع هذه النتائج اللافتة، يرسخ نادي وادى دجلة مكانته كأكبر نادٍ مصري تمثيلًا في بطولة العالم للكبار للكاراتيه، والأكثر تأهلًا للأدوار النهائية، مما يعزز دوره كأحد أبرز روافد المنتخبات الوطنية في الألعاب القتالية.

وتعد بطولة العالم للكاراتيه إحدى أهم البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي، لما تشهده من قوة في المنافسات وتنوع الدول المشاركة، فضلًا عن المستوى التنظيمي الرفيع الذي يقدمه استاد القاهرة الدولي هذا العام، ما يجعلها واحدة من أبرز المحطات العالمية في الموسم الدولي لرياضة الكاراتيه.

