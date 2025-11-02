نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي لمواجهة المصري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة المصري التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.

