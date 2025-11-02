الرياضة

تشكيل الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

تشكيل الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل لمواجهة المصري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة المصري التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.
 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا