الرياضة

مجموعة متوازنة لبيراميدز في دوري ابطال افريقيا

0 نشر
0 تبليغ

مجموعة متوازنة لبيراميدز في دوري ابطال افريقيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة متوازنة لبيراميدز في دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عن وقوع نادي بيراميدز بطل إفريقيا في المجموعة الأولى.

مجموعة متوازنة لبيراميدز في دوري ابطال افريقيا

وتضم المجموعة كل من نهضة بركان المغربي، بيراميدز المصري، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

تصنيف الأندية بدوري الأبطال

التصنيف الأول: المصري، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، سيمبا التنزاني، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، بترو أتلتيكو الانجولي، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري، الملعب المالي، باور ديناموز الزامبي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا