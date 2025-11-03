نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة متوازنة لبيراميدز في دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عن وقوع نادي بيراميدز بطل إفريقيا في المجموعة الأولى.

مجموعة متوازنة لبيراميدز في دوري ابطال افريقيا

وتضم المجموعة كل من نهضة بركان المغربي، بيراميدز المصري، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

تصنيف الأندية بدوري الأبطال

التصنيف الأول: الأهلي المصري، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، سيمبا التنزاني، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، بترو أتلتيكو الانجولي، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري، الملعب المالي، باور ديناموز الزامبي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

