نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام عربي مرتقب.. الأهلي رفقة الجيش الملكي والشبيبة في دور المجموعات من دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كذلك كأس الاتحاد الأفريقي، والتي أقيمت في جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا عصر اليوم الإثنين.

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الأهلي في المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

الأهلي المصري، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.

في نفس السياق، وقع فريق بيراميدز في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من:

بيراميدز، باور ديناموز الزامبي، نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث بداية مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في العشرين من شهر نوفمبر الجاري.

