نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أربعة أيام راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الجمعة ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أربعة أيام، عقب الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية.

يواصل المصري تدريباته مساء الجمعة المقبل على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد استعدادًا لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق البورسعيدي قد خاض مساء أمس مباراة الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز أمام نظيره الأهلي، والتي أُقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بعد أداء قوي من الجانبين، ليحصد المصري نقطة ثمينة أمام حامل اللقب.

وبهذه النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 20 نقطة يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، في استمرار لمسيرته المميزة هذا الموسم تحت قيادة الكوكي الذي يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق مركز متقدم يليق بطموحات جماهير النادي العريقة.

