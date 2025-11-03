مهام سهلة لحسم التأهل لمتصدري مجموعات دوري أبطال آسيا 2

الرياض ـ د. ب. أ: سيكون متصدرو مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، أمام فرصة سانحة من أجل حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، مع اختبارات سهلة نظريا في الانتظار ضمن الجولة الرابعة. وتقام منافسات الجولة الرابعة على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، حيث سيكون الانتصار كافيا لأغلب المتصدرين من أجل حسم التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة. ويحتاج الوصل الإماراتي متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من 3 مباريات بـ 9 نقاط، لتكرار فوزه على ضيفه المحرق البحريني، من أجل ضمان التأهل للدور التالي، حيث يمتلك المحرق 6 نقاط في المركز الثاني، وكان قد تعرض للخسارة على أرضه صفر /‏ 1 أمام الوصل في الجولة الماضية، ما يعني أن المباراة التي تقام يوم الأربعاء في زعبيل قد تحمل فرصة سانحة للفريق الإماراتي من أجل فوز جديد وضمان التأهل في الصدارة. وبنفس المجموعة يستقبل الوحدات الأردني ضيفه استقلال الإيراني ولكل منهما 3 نقاط، وهي المواجهة التي يقاتل فيها كل طرف على بطاقة التأهل الثانية، بعدما بدت البطاقة الأولى قريبة من الوصل بحكم النتائج وفارق النقاط. وفي غياب متوقع لنجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو يستقبل النصر غدا الأربعاء أيضا ضيفه جوا الهندي، سعيا لحسم التأهل. ويحاول فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تكرار الانتصار لضمان 3 نقاط أخرى تعزز رصيد الفريق وتصل به للنقطة 12 ليتأهل لدور الـ16، دون أي مفاجآت أو حسابات معقدة، حتى لو اضطر للاعتماد على عناصر بديلة أو لا تشارك بانتظام. وفاز النصر في مباراة الذهاب 2 /‏ 1، كما حقق الفريق انتصارا محليا بنفس النتيجة ولكن بسيناريو درامي سجل خلاله رونالدو هدفين ضد الفيحاء في الدوري السعودي، ليحفظ الصدارة في هذه المسابقة أيضا. واشتكى جيسوس من ضغط المباريات ما بين محلية وقارية، مؤكدا أنه يقوم بالمداورة في مشاركة لاعبيه تجنبا للإرهاق والإصابات. وفي نفس المجموعة «الرابعة» سيحاول الزوراء العراقي الاستفادة من تحسن نتائجه مؤخرا مع مدربه المصري عماد النحاس، وتعويض الخسارة في الجولة الماضية ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، من أجل التغلب عليه والحفاظ على أمل التأهل، خاصة أن المنافسة ستكون بين هذين الفريقين على بطاقة التأهل الثانية خلف النصر. ويمتلك الزوراء 3 نقاط في المركز الثالث، مقابل 6 للاستقلال الثاني والذي فاز على الفريق العراقي في المباراة الماضية 2 /‏ 1. وسيحاول الأهلي القطري أيضا الانفراد بصدارة الترتيب وربما حسم التأهل إذا فاز على مضيفه أركاداغ بطل تركمنستان، بعدما تعادلا في الجولة الماضية 2-2.