ختام سباقات المحطة الثالثة للهجن الأهلية ببركاء والبشائر

شهدت مشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن

بركاء ـ العُمانية : شهد ميدان الفليج لسباقات الهجن بولاية بركاء امس منافسات قوية اليوم الثالث من أشواط المحطة الثالثة ضمن البرنامج السنوي لسباقات الهجن الأهلية لموسم 2025 - 2026، التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن. وتضمّنت المنافسات إقامة اثني عشر شوطًا، ستة منها لفئة الإيذاع لمسافة خمسة كيلومترات، وثلاثة لفئة الثنايا لمسافة ستة كيلومترات، وثلاثة أخرى لفئة الحول والزمول لمسافة ستة كيلومترات، وسط مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين ملاك الهجن من مختلف محافظات سلطنة عُمان. وفي نتائج فئة الإيذاع، جاءت في المركز الأول في الشوط الأول «أمجاد» لمالكها الغفيق بن الصغير المالكي، فيما أحرزت «مشاعل» لمالكها غاسي بن سالم المشايخي المركز الأول في الشوط الثاني، وتوج «مهدي» لمالكه محمد بن سعيد الدرعي بالمركز الأول في الشوط الثالث. أما في الشوط الرابع، فحصدت «مهلكة» لمالكها غاسي بن سالم المشايخي المركز الأول، تلتها «وضوح» لمالكها غاسي بن سالم المشايخي في الشوط الخامس، فيما جاءت «الشامخ» لمالكه علي بن محمد الوهيبي في صدارة الشوط السادس. وفي فئة الثنايا، فازت «شخصية» للهجانة السُّلطانية بالمركز الأول في الشوط الأول، تلتها «الجمارة» لمالكها حمد بن محمد الوهيبي في الشوط الثاني، فيما أحرز مبلش لمالكه حمد بن محمد الوهيبي المركز الأول في الشوط الثالث.

أما في فئة الحول والزمول، فقد نالت ريفال للهجانة السُّلطانية المركز الأول في الشوط الأول، وحققت نشبة لمالكها سلطان بن عبدالله الخاطري الفوز في الشوط الثاني، بينما توج العاصي لمالكه خريبيش بن محمد الوهيبي بالمركز الأول في الشوط الثالث.يُذكر أن المحطة الرابعة من سباقات الهجن الأهلية لموسم 2025 /‏ 2026م ستُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري في ميادين الفليج بولاية بركاء والبشائر بولاية أدم.

وسط مشاركة واسعة

وأُقيمت امس على ميدان البشائر لسباقات الهجن بولاية أدم بمحافظة الداخلية أشواط اليوم الثالث من منافسات سباقات الهجن الأهلية وسط مشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن من مختلف محافظات سلطنة عُمان. وتضمنت أشواط سباق إقامة 12 شوطًا منها «6» أشواط لفئة الإيداع لمسافة 5 كيلومترات و«3» أشواط لفئة الثنايا لمسافة «6» كيلومترات وشوطين للحول وشوط واحد للزمول لمسافة «6» كيلومترات وشاركت فيه 230 ناقة وقعود. وجاءت النتائج على النحو التالي: أولاً أشواط الإيداع حيث حصلت في الشوط الأول على المركز الأول شودة لمالكها خميس بن حمد الهاشمي، أما في الشوط الثاني فجاءت في المركز الأول انذار لمالكها محمود بن مسلم الجنيبي، وفي الشوط الثالث جاء في المركز الأول العالمي لمالكه ماجد بن علي الدرعي، أما في الشوط الرابع فجاءت في المركز الأول الناوية لمالكها حمد بن ناصر الدرعي، وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول دوله لمالكها يحيى بن سعيد السنيدي، أما في الشوط السادس فجاء في المركز الأول وضاح لمالكه علي بن سعيد الدرعي.

أما أشواط الثنايا في الشوط الأول، فجاءت في المركز الأول سلابة للهجانة السُّلطانية ومضمرها عبدالله بن سيف الحبسي، وجاءت في المركز الأول في الشوط الثاني اليمامة لمالكها سالم بن عبدالله الجابري، ونال المركز الأول في الشوط الثالث ملبي لمالكه حمد بن سعيد الحبسي.وفي أشواط الحول والزمول من الشوط الأول جاءت في المركز الأول لواهيب للهجانة السُّلطانية ومضمرها غيث بن علي الجنيبي، وفي الشوط الثاني جاءت في المركز الأول وهاجة لمالكها لويهي بن علي الجحافي، وحصل على المركز الأول في الشوط الثالث شاهين لمالكه شهاب بن محمد الشبيبي.

جديرٌ بالذكر أن منافسات السباق الرابع من سباقات الهجن الأهلية سوف تقام خلال الفترة من 15- 17 من الشهر الجاري في كل من ميدان الفليج بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة وميدان البشائر في ولاية أدم بمحافظة الداخلية في التوقيت نفسه.