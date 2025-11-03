نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهلال السعودي يواجه الغرافة القطري اليوم في دوري أبطال آسيا 2025-2026

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا على الغرافة القطري مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب موسم 2025-2026. ويأمل الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي لتعزيز صدارته في جدول ترتيب المجموعة.

ويتصدر الهلال ترتيب منطقة الغرب برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين عن كل من الأهلي وشباب الأهلي والوحدة، بينما يمتلك تراكتور 5 نقاط، والشارقة 4 نقاط، والاتحاد والغرافة 3 نقاط لكل منهما، والسد نقطتين، والدحيل والشرطة نقطة واحدة، في حين لا يزال رصيد ناساف خاليًا من النقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تُقام مباراة الهلال والغرافة على ملعب ثاني بن جاسم في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD والكاس 5 HD.

ويعتمد الغرافة على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم السعودي أو الخروج بالتعادل على الأقل، بعد أن تكبد هزيمة ثقيلة أمام الأهلي السعودي برباعية نظيفة في الجولة السابقة.

وتقام مرحلة دوري المجموعات بنظام 8 مباريات لكل فريق، على أن يتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، فيما ستقام مباريات ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل المقبل.

ويعول الهلال على قوة خط هجومه بقيادة نجومه المعروفين بالسرعة والدقة في إنهاء الهجمات، إلى جانب صلابة الدفاع والحارس الأساسي، للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة حتى الآن. ويسعى المدرب **سيموني إنزاجي** لتطبيق أسلوبه التكتيكي المعتاد، مع مراعاة الضغط العالي على حامل الكرة من جانب الغرافة ومحاولة استغلال أي ثغرات في الدفاع القطري خلال الهجمات المرتدة.

من جانبه، سيحاول الغرافة القطري الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، بالاعتماد على تحركاته السريعة في الجهة اليمنى واليسرى، لإرباك دفاع الهلال وإجباره على ارتكاب الأخطاء. وتعتبر المباراة فرصة للغرافة لاستعادة الثقة بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية، فيما يسعى الهلال لتأكيد جدارته بالصدارة وتحقيق بداية قوية نحو التأهل لدور الـ16 دون مفاجآت.

