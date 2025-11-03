نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. شاهد الهلال السعودي أمام تحدي جديد.. هل يواصل سلسلة انتصاراته على الغرافة القطري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهلال السعودي أمام تحدي جديد.. هل يواصل سلسلة انتصاراته على الغرافة القطري؟

يستهدف الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة أمام الغرافة، وتأمين صدارته لجدول الترتيب.

ويتصدر الهلال ترتيب منطقة الغرب برصيد 9 نقاط، مقابل 7 نقاط لكل من الأهلي وشباب الأهلي والوحدة، و5 لتراكتور، و4 للشارقة، و3 لكل من الاتحاد والغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا زال رصيد ناساف خاليًا من النقاط.

في المقابل، يتسلح الغرافة بعاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الزعيم أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وتكبد الغرافة هزيمة ثقيلة أمام الأهلي السعودي برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تُقام مباراة الهلال والغرافة على ملعب ثاني بن جاسم في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD والكاس 5 HD.

ويعول الهلال على قوة خط هجومه بقيادة نجومه المعروفين بالسرعة والدقة في إنهاء الهجمات، إلى جانب صلابة الدفاع والحارس الأساسي، للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة حتى الآن. ويسعى المدرب **سيموني إنزاجي** لتطبيق أسلوبه التكتيكي المعتاد، مع مراعاة الضغط العالي على حامل الكرة من جانب الغرافة ومحاولة استغلال أي ثغرات في الدفاع القطري خلال الهجمات المرتدة.

من جانبه، سيحاول الغرافة القطري الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، بالاعتماد على تحركاته السريعة في الجهة اليمنى واليسرى، لإرباك دفاع الهلال وإجباره على ارتكاب الأخطاء. وتعتبر المباراة فرصة للغرافة لاستعادة الثقة بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية، فيما يسعى الهلال لتأكيد جدارته بالصدارة وتحقيق بداية قوية نحو التأهل لدور الـ16 دون مفاجآت.

